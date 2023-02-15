شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 14 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 14 م 2 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها فوز الأهلي بالسوبر لدوري رجال الكرة الطائرة.

الأهلى يبحث مع السفارة المصرية بالسودان ترتيبات مباراة الهلال

يبحث مسئولو النادي الأهلي الترتيبات الحالية لرحلة الفريق للسودان لخوض مباراة الهلال، حيث فتح مسئولو القلعة الحمراء خط اتصالات مع السفارة المصرية بالسودان لبحث الترتيبات الخاصة بالمباراة والتدريبات التي سيخوضها المارد الأحمر قبل اللقاء .

الأهلى يهزم الزمالك 3 / 0 و يتوج بلقب كأس سوبر الطائرة

توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب كأس السوبر المصرى 2022 / 2023، بالفوز على الزمالك بنتيجة 3 /0 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

‏كريستو لاعب الأهلي ينضم لـبعثة منتخب تونس استعدادا لبطولة أفريقيا تحت 20 سنة

انضم لاعب النادي الأهلي محمد الضاوي كريستو لمنتخب تونس، وذلك قبل المشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة فى مصر من 19 فبراير لـ 11 مارس.

الأهلى يخسر 5 لاعبين فى رحلة السودان ولاعب سادس مُرشح للغياب

يفقد فريق الكرة بالنادي الأهلي خمسة لاعبين على الأقل في مباراة الهلال السوداني المقرر لها 18 فبراير الجاري في أولى مباريات الأحمر بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

كولر يحدد مصير سافيو من رحلة الأهلى للسودان لخوض مباراة الهلال

يُحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خلال مران الغد مصير البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق من رحلة السودان لخوض مباراة الهلال في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كولر يطالب إدارة الأهلى بسرعة تمديد عقود 4 لاعبين.. اقرأ التفاصيل

طلب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى من إدارة ناديه سرعة حسم ملف تمديد عقود رباعى الفريق الأحمر حسين الشحات وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني حيث تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

جلسة خاصة بين كولر وطبيب الأهلى قبل مران الغد.. اعرف التفاصيل

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، جلسة خاصة غداً مع طبيب الفريق الدكتور أحمد أبو عبلة من أجل معرفة موقف اللاعبين المُصابين بالفريق وتطورات برنامج التأهيل الذي يخضعون له طوال الأيام الماضية.