الامارات | رئيس نادي مصري يتعاقد مع لاعب مجاملة لوالده.. صفقة تدمير نجم!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث رئيس نادي الإسماعيلي المصري يحيي الكومي، عن كواليس تعاقد ناديه مع لاعب نادي الزمالك السابق محمد خليفة، والذي تعاقد معه ناديه مجاملة لوالده كونه صديق رئيس النادي الإسماعيلي، حيث أتفق الطرفان أن ينتقل لاعب الزمالك إلى الإسماعيلي مقابل قيام والد اللاعب بإنشاء مبنى تجاري داخل حديقة النادي مقابل 10 أو 15 مليون جنيه مصري مقابل التعاقد مع اللاعب.

وكان نادي الإسماعيلي قد تعاقد مع محمد خليفة، لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولم يحصل اللاعب على فرصة حتى الأن.

وقال رئيس النادي يحيى الكومي، في تصريحات تلفزيونية: "والد محمد خليفة صديق لي، وأخته هي زوجة نجل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ولذا تعاقدت معه في الصيف الماضي، اللاعب انضم إلى الفريق بشكل مجاني، ولم يحصل على راتب، ولم يشغل مكانا في القائمة، حيث كان يتبقى 3 أماكن فارغة فيها".

وأضاف، الكومي: "كان من المفترض أن يقوم والد محمد خليفة بإنشاء مبني تجاري داخل حديقة النادي مقابل 10 أو 15 مليون جنيه مصري، مقابل التعاقد مع اللاعب، ولكن وزارة الشباب والرياضة المصرية لم توافق، ليست هناك أي مشكلة في هذا الأمر، فالغرض كان أن يحصل اللاعب على فرصة، وإذا لم ينجح فسيرحل بعد أن قمت بمجاملة والده، وكان من المُفترض أن نستفيد أيضا".