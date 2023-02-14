شكرا لقرائتكم خبر في دوري الأبطال.. جروح تشيلسي تحت مشرط دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع تواصل منافسات ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم، يتطلع بوروسيا دورتموند الألماني إلى مواصلة سلسلة انتصاراته في 2023، عندما يستضيف تشيلسي الإنجليزي الذي يسعى للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات، بعد 3 تعادلات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يتأهب كلوب بروج البلجيكي لمواجهة بنفيكا البرتغالي.

وستكون المباراة هي الأولى بين دورتموند وتشيلسي، وسيسعى بلا شك كل منهما إلى تحقيق نتيجة إيجابية، تسهل مهمته في مباراة الإياب المقررة في لندن، في 7 مارس المقبل.

انطلاق مذهل

تأهل بوروسيا دورتموند إلى دور الـ16 من المركز الثاني في المجموعة السابعة خلف مانشستر سيتي الإنجليزي، بينما تأهل تشيلسي من صدارة المجموعة الخامسة التي كانت تضم معه ميلان الإيطالي، وريد بول سالزبورج النمساوي، ودينامو زغرب الكرواتي.

وحقق بوروسيا دورتموند انطلاقا مذهلا في العام الحالي، حيث افتتحه بانتصارين وديين أمام فورتونا دوسلدورف، وبازل السويسري، ثم حقق 6 انتصارات رسمية، منها 5 في الدوري الألماني، وانتصار في كأس ألمانيا، وجاء فوزه الأخير على حساب فيردر بريمن 2 / 0 السبت الماضي.

ويخوض دورتموند مباراة الغد بثقة ومعنويات عالية، إذ يحتل المركز الثالث في الدوري الألماني، ولا يزال داخل إطار المنافسة على اللقب رغم شراسة المنافسة بين فرق المقدمة.

فترة صعبة

يتسلح بوروسيا دورتموند بسجل مبارياته على أرضه في دوري الأبطال، حيث خسر 4 مرات فقط خلال آخر 21 مباراة بملعبه في البطولة، لكن لا شك أنه يدرك أن 3 من تلك الهزائم الـ4 كانت أمام فرق من إنجلترا.

وبشكل عام، يتطلع بوروسيا دورتموند إلى تفادي معاناته المعتادة أمام الفرق الإنجليزية في المنافسات الأوروبية، إذ كان آخر فوز له على فريق إنجليزي في البطولات الأوروبية في مارس 2016، عندما تغلب على توتنهام 2 / 1 في الدوري الأوروبي.

ويأمل بوروسيا دورتموند في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم ومباراة الإياب، للتأهل إلى دور الـ8 للمرة الثالثة خلال آخر 9 مواسم.

وعلى الجانب الآخر، يعيش تشيلسي فترة صعبة، إذ تعادل في آخر 3 مباريات له بالدوري الإنجليزي، كما حقق 3 انتصارات فقط خلال آخر 14 مباراة في كل المسابقات.

ورغم تراجع النتائج، يحظى جراهام بوتر المدير الفني للفريق، بدعم إدارة النادي التي وضعت حدا للإشاعات حول اقتراب رحيله عن منصبه.

وتراجعت فرص تشيلسي بشكل كبير في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تراجع إلى المركز الـ9 بفارق 10 نقاط خلف نيوكاسل صاحب المركز الرابع، وبالتالي يرجح أن ينصب تركيز الفريق بشكل كبير على البطولة الأوروبية، للمشاركة القارية في الموسم المقبل.

هزيمة الكأس

على ملعب «جان برايدال» في بلجيكا، يستضيف كلوب بروج فريق بنفيكا البرتغالي، حيث يستعد سكوت باركر المدير الفني الجديد لكلوب بروج لخوض تجربته الأولى في دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع باركر إلى تحقيق انطلاق جديد مع الفريق عبر دوري الأبطال، بعد أن أخفق كلوب بروج في تحقيق أي انتصار خلال آخر 7 مباريات على ملعبه في كل المسابقات.

وعلى الجانب الآخر، يأمل بنفيكا، الذي يدربه روجر شميت، في نفض غبار الهزيمة بضربات الجزاء الترجيحية أمام سبورتينج براغا، في التاسع من فبراير الجاري، في دور الثمانية ببطولة كأس البرتغال.

وكانت هزيمة الكأس قطعت سلسلة من 4 انتصارات متتالية، حققها بنفيكا في الدوري البرتغالي الممتاز.

قبل المواجهة

