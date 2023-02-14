شكرا لقرائتكم خبر 7 لاعبين بلا عقود في انتظار الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن تخلص الهلال من كابوس المنع من القيد، والذي لازمه منذ الصيف الماضي على خلفية قضية محمد كنو المتنازع عليه مع النصر، أصبح قادرا على التعاقد مع لاعب خلال الفترة المتبقية من الموسم، لكن بشرط أن يكون غير مرتبط بأي ناد آخر.

الهلال يعاني هذا الموسم من أزمة غيابات وإصابات كبيرة، كما يشكو العديد من لاعبيه من الإرهاق نظرا للعب عدد كبير من المباريات خلال الموسمين الأخيرين، ولذا أي لاعب جديد سيكون إضافة مطلوبة حتى نهاية الموسم حتى لو كانت جودته ليست ما يطمح له الفريق ومدربه وجمهوره.

وفي تقرير لموقع «جول بالعربي» كشف عن عدد من اللاعبين غير المرتبطين بأي ناد حاليا، والذي يمكن للهلال ضم أحدهم حاليا وقيده في قائمته بدلا من بيريرا، حتى نهاية الموسم ومن ثم تفك ارتباطها بالهلال الذي بالتأكيد سيتجه لأسماء أفضل وأكبر خاصة بعد ضم غريمه النصر للأسطوري كريستيانو رونالدو

زكريا لبيض

توج زكريا لبيض بالدوري الهولندي 3 مرات ويستطيع اللعب خلف المهاجم وفي مركزي المهاجم والجناح، ورغم ذلك يبقى دون عقد مع أي ناد منذ نهاية عقده مع أياكس أمستردام في يوليو الماضي.

قد يكون خيارا جيدا للهلال بعد التخلي عن بيريرا وخسارة أحد العناصر الهجومية، إذ سيقتصر دوره على بديل العناصر الهجومية، وقد تكون نقطة انطلاق جديدة له.

إيسكو

هو أغلى لاعب من حيث القيمة السوقية (9 ملايين يورو) غير مرتبط بأي ناد حاليا، وذلك بعد رحيله عن ريال مدريد وفشله في إيجاد ناديه الجديد.

الإسباني أشبه ما يكون بجوهرة مغطاة بالرمال، حيث لا خلاف أبدا على موهبته وقدراته لكن لا اختلاف في نفس الوقت على أنه لم يظهر أيا منها أخيرا.

الهلال قد يجد البديل المناسب لبيريرا خاصة أنه يجيد اللعب من العمق وكذلك الأطراف.

داني روز

لعب داني روز 29 مباراة مع منتخب إنجلترا ورغم ذلك لا يرتبط بأي ناد حاليا بعدما انتهى عقده مع واتفورد الصيف الماضي.

ارتبط بعدد من الأندية لكن لم ينضم لأي منها، ومركزه كظهير أيسر يجعله خيارا جيدا جدا للهلال خاصة أنه سبق وأظهر قدراته جيدا مع السبيرز.

ألكساندر باتو

المهاجم الذي كان حديث العالم في 2006 بلعبه في سن صغيرة (17 عاما) مع إنترناسيونال وظهوره في كأس العالم للأندية لنفس العام وخوضه النهائي أمام برشلونة، ثم انتقاله في العام التالي للميلان.

باتو كان موهبة رائعة دمرتها الإصابات والإعداد البدني الخاطئ، وهو ما جعله يتخبط كثيرا حتى انتهى به الأمر دون ناد حاليا، رغم أنه كان وصيفا للعالم على مستوى الأندية وهو في عامه الـ17 فقط.

يستطيع صاحب الـ33 عاما اللعب كمهاجم أو جناح أيمن وأيسر.

فيرساليكو

حظي الظهير الكرواتي بمسيرة جيدة لعب خلالها لعديد الأندية مثل إنتر وجنوى وأتلتيكو مدريد، لكنه دون أي فريق حاليا.

الهلال بحاجة لظهير أيسر بعد إصابة ياسر الشهراني وانتهاء موسمه والحاجة لناصر الدوسري في الوسط، صحيح أن فيرساليكو ظهير أيمن لكنه قد يساعد على نقل سعود عبدالحميد للجانب الأيسر ويلعب هو في يمين الدفاع.

نيكولا

المدافع الصربي كان من نجوم الدفاع في الدوري الإيطالي، خاصة خلال فترته مع تورينو ونابولي، ولكنه دون ناد حاليا بعد نهاية عقده مع جنوى في يوليو الماضي.

يجيد الكرات الهوائية ويتمتع بالقوة، وفي ظل أزمة الهلال الدفاعية وعدم وجود العدد الكافي من المدافعين، يمكن لماسيكموفيتش أن يكون حلا مؤقتا جيدا.

إدي سيجورا

المدافع الكولومبي كان أحد المواهب الصاعدة بقوة الصاروخ، وقد تألق مع لوس أنجلوس جالاكسي خلال الموسمين الأخيرين في الدوري الأمريكي، لكن الإصابة بقطع في الرباط الصليبي أعاقته كثيرا للأسف.

سيجورا صاحب الـ26 عاما تعافى لكن مفاوضات تجديد عقده لم تسر كما يرام، نظرا لشكوك النادي في حالته الصحية، وحال تخطى تلك النقطة قد يكون الهلال بالتوقيع معه قد كسب لاعبا جيدا جدا للمستقبل ويمكن حتى الاستمرار للمواسم القادمة.