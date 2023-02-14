المحترف البرتغالي كوستا خارج حسابات الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضم مدافع الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد أحمد شراحيلي للتدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين أمس عقب شفائه من العارض الصحي.

وكان شراحيلي قد تعرض للإنفلونزا الموسمية قبل مواجهة الفريق السابقة أمام فريق العدالة بيومين حيث شارك في اللقاء بصفة أساسية المدافع المخضرم عمر هوساوي إلى جانب المحترف المصري أحمد حجازي.

وكان شراحيلي قد كسب ثقة المدير الفني للفريق نونو سانتو بوقت مبكر مما جعله يحجز خانة أساسية في الفريق بجوار حجازي إلى جانب صغر سنه مقارنة باللاعب عمر هوساوي.

من جهة أخرى لا يزال المحترف البرتغالي هيلدر كوستا خارج حسابات المدير الفني ومواطنه سانتو بقرارات فنية، حيث لا يقدم اللاعب مستويات تؤهله للمشاركة مع الفريق، حيث يضطر سانتو لإشراكه في حال إصابة أحد لاعبي الوسط المتقدم أو المهاجمين ثم يقوم باستبداله بلاعب آخر في محاولة ليكون البديل صاحب إضافة فنية هجومية.

وعلى الرغم من اختيار المدير الفني سانتو لمواطنه اللاعب كوستا وقيام الإدارة الاتحادية بالتعاقد معه إلا أنه بات لا يقدم ما يشفع له لمساعدة الفريق في الشق الهجومي وهو الأساس الذي بني عليه التعاقد معه، حيث شارك في (11) لقاء في دوري روشن حتى الآن، لم يقم بأي تمريرة حاسمة، بينما سجل هدفا وحيدا أمام التعاون في الجولة العاشرة بينما لم يشارك في كأس السوبر السعودي.

كما يملك اللاعب رصيدا من خلال أسماء الأندية التي مثلها في أكبر المسابقات العالمية، ومنها «بنفيكا البرتغالي، وموناكو الفرنسي، فالنسيا، وديبورتيفو لاكورونا وفالنسيا الإسبانيان، وولفرهامبتون، وليدز الإنجليزيان»، ومشاركته في الدوري الإنجليزي 48 مباراة مع ولفرهامبتون وليدز سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5، والدوري الإسباني 28 لقاء صنع هدفا وحيدا، وفي الفرنسي مع موناكو شارك 25 مباراة سجل 3 وصنع هدفين، والشامبيونشيب لعب 114 لقاء سجل 19 هدفا وصنع 18.

وخلال مسيرة كوستا لعب تحت إدارة عدد من المدربين العالميين ومن بينهم الارجنتيني مارسيلو بيلسا والبرتغالي نونو سانتو والايطالي والتر زينغا والبرتغالي ليوناردو جارديم.

وكان ضمن فرق تضم نجوم عالميين من بينهم كيليان مبامي حينما كانا جنبا إلى جنب في نادي موناكو الفرنسي وكذلك ريكاردو كارفاليو، ومع أداما تراوري في فريق ولفرهامبتون

يذكر أن أدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قد تعاقدت مع المحترف البرتغالي هيلدر كوستا في أغسطس 2022 بنظام الإعارة لمدة موسم مع أحقية شراء عقده قادما من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

مسيرة كوستا مع الاتحاد:

