شكرا لقرائتكم خبر الرابطة ترد على مزاعم رئيس الفيحاء: ادعاءاتك باطلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدت رابطة دوري المحترفين السعودي في بيان لها، أمس الثلاثاء، استغرابها من تصريحات رئيس الفيحاء، بشأن قرار لجنة المسابقات، تأجيل مباراة فريقه أمام الهلال بدوري روشن.

وأوضحت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين ملابسات تأجيل المباراة، والتي كانت مقررة أمس، ضمن الجولة 17، خاصة بعد ما تردد حول القرار.

وكان رئيس الفيحاء عبدالله أبانمي، قال في تصريحات تليفزيونية، «إن لجنة المسابقات لم تتواصل مع ناديه للتشاور، قبل إصدار القرار.

وقالت رابطة دوري المحترفين في بيانها: تلقت الرابطة يوم 8 فبراير طلبا من الهلال لتأجيل مباراة الفيحاء، وتم تحويل الطلب إلى لجنة المسابقات بالرابطة كما هو معتاد.

وأضاف «ورد لسكرتير لجنة المسابقات بالرابطة اتصالا هاتفيا من رئيس الفيحاء يوم 12 فبراير الساعة 6.45، حسب التوقيت المحلي، يستفسر فيه عما إذا كانت المباراة ستؤجل أم لا، وتم الرد عليه بأن المباراة سوف تؤجل، وتم اتخاذ قرار التأجيل».

وتابع» في صباح يوم 13 فبراير الساعة 11.3، أجرى سكرتير لجنة المسابقات بالرابطة اتصالا برئيس الفيحاء، وأخبره بأنه سيتم إرسال قرار التأجيل على (الإيميل)، ولم يبد الأخير أي ملاحظات أو اعتراض، وتم إرسال الإيميل بالفعل».

وزاد «تلقى نائب رئيس رابطة المحترفين بعدها اتصالا من نائب رئيس الفيحاء، يطلب تعديل صياغة توجيه (الإيميل) دون إبداء أي احتجاج أو اعتراض، وتم تنفيذ طلبه وأعيد الإرسال».

وأكدت الرابطة أنها تكشف هذه التفاصيل للرأي العام، لكنها تستغرب في نفس الوقت ما جاء في تصريحات رئيس الفيحاء، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الأمر، مشددة على أن العدالة والمساواة بين الأندية من أسس عملها.