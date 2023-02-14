«تحرك معنا».. مسابقة رياضية مجتمعية بالمدينة

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وتشمل الفعالية: سباق الجري للكبار لـ5 كلم، وسباق الجري للأطفال لكيلومتر واحد، وسباقا مخصصا لذوي الاحتياجات الخاصة لكيلومتر واحد، فيما يقام سباق الدراجات على مسافة 12 كلم.وتهدف المبادرة إلى تشجيع كل أفراد المجتمع على المشاركة في ممارسة أنواع الرياضة، لتبنّي نمط حياة صحّي ونشط، بإقامة سباقات الجري والدراجات ضمن المبادرة التي تقام في 13 مدينة من مختلف مناطق المملكة.
ودعت الجهة المنظمة الراغبين في المشاركة إلى تسجيل بياناتهم، عبر الرابط my.raceresult.com، والاطلاع على تفاصيل الفعالية.
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