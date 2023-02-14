معسكر الرياض يجهز الأخضر الشاب للآسيوية

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وأجرى «الأخضر» مساء أمس حصته التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، الذي قسم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي ضمت اللاعبين المشاركين مع أنديتهم مرانا استرجاعيا، في حين طبقت المجموعة الأخرى مرانا تكتيكيا.واستدعى المدير الفني صالح المحمدي 26 لاعبا للمعسكر، هم: (أسامة المرمش، بلال الدواء، تركي بالجوش، عمار العمار، محمد الدوسري، حسن ربيع، محمد برناوي، محمد سليمان، خالد العسيري، مبارك الراجح، سالم النجدي، وليد صابر، أحمد الجليدان، فيصل الصبياني، صهيب الزيد، أحمد العميسي، عبدالله الزيد، مروان الصحفي، مصعب الجوير، محمد المري، عبدالعزيز العليوة، ياسين الزبيدي، يزيد جوشان، عمار الخيبري، عبدالله رديف، مشاري النمر).
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