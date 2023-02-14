إيقاف الحكم إبراهيم نور الدين لأجل غير مسمى

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن توفيق السيد، نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، إيقاف الحكم إبراهيم نور الدين، بسبب ظهوره إعلاميا عقب مباراة الزمالك وسموحة، أمس الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز الدوري المصري الممتاز.

وقال توفيق السيد في تصريحات عبر برنامج فى الملعب “وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق:" تم إيقاف إبراهيم نور الدين لأجل غير مسمى بسبب اختراقه التعليمات وقيامه بتصريحات تليفزيونية عقب مباراة الزمالك وسموحة، ممنوع أى حكم يقوم بتبرير أى خطأ أو الظهور فى لقاء تليفزيوني للحديث عن حالات اللقاء".

أضاف:" مدة الإيقاف تقديرية للجنة الحكام، وسنجتمع لإتخاذ القرار المناسب، والإيقاف وليس مشروط بمدة حتي اللحظة".

أضاف:" “ أخطاء إبراهيم نور الدين فى مباراة الزمالك وسموحة لم تؤثر فى نتيجة اللقاء، لا يوجد حكم يريد ارتكاب أخطاء، وعلى الجميع دعم التحكيم المصري، مع اعترافنا بالخطأ”.

وتفوق الزمالك على سموحة بنتيجة 3-1، أمس الإثتين، ليتقدم الفارس الأبيض إلى المركز الرابع برصيد 32 نقطة.