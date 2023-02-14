شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعو اللجنة الطبية يبدأون التجهيزات لبطولة أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عدد من المتطوعين البروفات و التحضيرات الخاصة بالتجهيزات الطبية تحت إشراف حاتم سرور رئيس مجموعة القاهرة و هاني الشهيدي رئيس اللجنة الطبية استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، ويفتتح منتخب مصر مشواره بالبطولة بمواجهة موزمبيق يوم 19 فبراير الجارى باستاد القاهرة .

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.