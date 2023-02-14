شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر فى الثامنة صباح الغد إلى ليبيا لمواجهة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسافر بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، في الثامنة صباح غدًا الأربعاء، إلى ليبيا، من أجل إقامة معسكر إعداد مغلق، استعدادًا لمواجهة المريخ السودانى، يوم الجمعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المريخ السودانى فى الثالثة عصر الجمعة المقبل بالسودان ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الحالي.

الزمالك واجه شباب بلوزداد الجزائي مساء الجمعة الماضى، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائي نتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، سجل هدف المباراة اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك.