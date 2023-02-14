شكرا لقرائتكم خبر عن خالد وائل يتوج بفضية منطقة القاهرة للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز خالد وائل لاعب فريق نادي الصيد للجمباز بالميدالية الفضية للجمباز تحت 7 سنوات، فى بطولة منطقة القاهرة للجمباز، التى أقيمت اليوم الثلاثاء، بنادي مدينة نصر الرياضي.

استطاع خالد وائل الفوز بالميدالية الفضية فى بطولة القاهرة للجمباز، فى أول مشاركة له ببطولة رسمية، ليرفع رصيد نادي الصيد إلى 20 ميدالية فى البطولة.

وحقق فريق نادي الصيد تحت 7 سنوات جمباز فني أولاد عدد 20 ميداليه متنوعة فى البطولة، منهم 18 ميداليه ذهبيه، وفضيتان، و كان ذالك بحضور حازم نصير رئيس منطقه القاهره للجمباز وصافي سالم المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة للجمباز.