شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو الإسماعيلى من ودية أسوان يخوضون تدريبات قوية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الإسماعيلي المستبعدون من المباراة الودية ضد أسوان، تدريبات على ملعب عبد الرحمن أنوس استعدادًا لمنافسات الدوري العام.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لملاقاة غزل المحلة يوم 21 فبراير الجاري على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الأسبوع الـ 19 من عمر المسابقة المحلية.

المران اشتمل على جمل خططية متنوعة منها التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة فضلا عن سرعة التحول من الجانب الدفاعي الهجومي، كما تطرق المران لتدريبات بدنية بهدف الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها أكثر من مرة بغية إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها في اللقاءات الرسمية.

فى سياق مختلف وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى على طلب أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق بتعيين طارق الباروكى مخطط أحمال للدراويش.

وكان طارق الباروكى مخطط للأحمال في الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة ميدو في ولايته الأولى مع القلعة الصفراء.