شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب لمنتخب الأثقال البارالمبى استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم بالمركز الأوليمبي للمنتخبات القومية بالمعادي ، تجارب المنتخب الوطني الأول لرفع الأثقال الباراليمبي في إطار خطة المنتخب للاستعداد لبطولة العالم ، وأقيمت التجارب بحضور عماد رمضان أمين صندوق اللجنة الباراليمبية.

وشارك في التجارب 20 لاعب ولاعبة هم قوام معسكر المنتخب قبل التجارب ، و تم تخفيض عددهم إلى 13 لاعب ولاعبة عقب التجارب.

و أكد ماهر عزت المدير الفني للمنتخب فى تصريحات صحفية أنه خلال التجارب حقق البطل الباراليمبي هاني محسن افضل النتائج بتحقيقه رقما شخصيا جديدا برفع ثقل قدره 225 كجم ، و محاولة رفع ثقل قدره 230 كجم ، كما حقق البطل الباراليمبي المخضرم شعبان الدسوقي رقما جديدا له برفع ثقل قدره 202 كجم.

وتابع ماهر عزت مازال لدينا فترة قبل كأس العالم يتخللها بطولة الجمهورية يوم 16مارس ، وباب المنتخب مفتوح لأبطالها ولكل من يحتل أحد المراكز الـ 6 الأولى بالتصنيف الدولي لميزانه.