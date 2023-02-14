شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يوجه نصائح للاعبى الزمالك ويطالبهم بمواصلة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي بداية الجلسة وجه المدير الفني التحية للاعبين على المجهود والأداء خلال لقاء الأمس أمام سموحة والذي فاز فيه الأبيض بثلاثية مقابل هدف ضمن الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب فيريرا اللاعبين بمواصلة العمل والتركيز بكل قوة لمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة والظهور بأفضل صورة في كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة غلق صفحة الدوري والتركيز في المواجهة المرتقبة أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.