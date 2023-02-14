شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُحدد أولى طلباته فى ميركاتو الصيف للأهلى بعد مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدّر تدعيم الهجوم أولويات صفقات النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية في الصيف المقبل وذلك بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وطلب كولر تدعيم أكثر من مركز بالفريق يأتي في مقدمتهم الهجوم بعدما كشفت مبارايات الفريق الأخيرة بمونديال الأندية أن المارد الأحمر يحتاج مهاجماً يُنهي هجمات الفريق.

على صعيد متصل ، يُحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خلال مران الغد مصير البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق من رحلة السودان لخوض مباراة الهلال في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب سافيو عن مباريات الأهلي في مونديال الأندية الذي أُسدل الستار عليه مؤخراً في المغرب ، دون أن يكشف الأهلي عن أسباب هذا الغياب وأن كانت المعلومات المتداولة في هذا الشأن تؤكد أن الغياب جاء لعدم جاهزية اللاعب فنياً وعدم تماثله للشفاء جيداً من الإصابة التي تعرض لها قبل مونديال الأندية وكانت في الركبة.

ومن المقرر أن يتابع كولر جاهزية سافيو خلال مران الغد وبعد غد لحسم موقفه من السفر مع الفريق الخميس المقبل للسودان لخوض مباراة الهلال في أولى مباريات الأحمر بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويطير الأهلي إلى السودان بعد غد الخميس الموافق يوم 16 فبراير الحالي، استعدادًا لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا ، ويواجه الأهلي فريق الهلال في السودان يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للأهلى اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة وانتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

ويستأنف الأهلى تدريباته صباح غدا الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.