شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين والعطار يتفقدان استاد الإسكندرية قبل بطولة الأمم الأفريقية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام عامر حسين عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم ووليد العطار المدير التنفيذى بتفقد استاد الاسكندرية، وذلك للوقوف علي آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة ، قبل انطلاق مباريات بطولة الأمم الأفريقية للشباب المقرر إقامتها من 19 فبراير الحالي وحتى 11 مارس المقبل.

وتفقد عامر حسين و" العطار " مداخل ومخارج استاد الإسكندرية اضافة الي مدرجات الملعب ، وكذلك ارضية النجيل الطبيعى، وتعرف مسئولو اتحاد الكرة على اخر التجهيزات والاستعدادات داخل الاستاد.

ويستضيف استاد الإسكندرية مباريات المجموعة الثالثة التي تضم كل من تونس، زامبيا، جامبيا، وبنين.