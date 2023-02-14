شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين والعطار يتفقدان استاد الإسكندرية قبل بطولة الأمم الأفريقية للشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قام عامر حسين عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم ووليد العطار المدير التنفيذى بتفقد استاد الاسكندرية، وذلك للوقوف علي آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة ، قبل انطلاق مباريات بطولة الأمم الأفريقية للشباب المقرر إقامتها من 19 فبراير الحالي وحتى 11 مارس المقبل.
وتفقد عامر حسين و" العطار " مداخل ومخارج استاد الإسكندرية اضافة الي مدرجات الملعب ، وكذلك ارضية النجيل الطبيعى، وتعرف مسئولو اتحاد الكرة على اخر التجهيزات والاستعدادات داخل الاستاد.
ويستضيف استاد الإسكندرية مباريات المجموعة الثالثة التي تضم كل من تونس، زامبيا، جامبيا، وبنين.
وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، ويفتتح منتخب مصر مشواره بالبطولة بمواجهة موزمبيق يوم 19 فبراير الجارى باستاد القاهرة.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.