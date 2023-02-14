شكرا لقرائتكم خبر عن الونش خارج حسابات الزمالك أمام المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن صفوف الفريق الأبيض في مواجهة المريخ السودانى المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد شهداء بنينا بليبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وعلم ”الخليج 365” أن البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك قرر استبعاد محمود حمدى الونش من حساباته في مواجهة المريخ السودانى المقبلة، رغم مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء بسبب عدم اكتمال الجاهزية الفنية.

وشهدت تدريبات الزمالك التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض، بصورة كاملة استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وشارك "الونش"، في الحصة التأهيلية والفقرة الخططية ، بجانب التقسيمة الفنية بشكل كامل، بصحبة مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأنهى محمود حمدي "الونش" المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية عقب عودته من قطر، و ذلك بعد تماثله للشفاء بشكل نهائي من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية في وتر الخلفية وخضع على إثرها لعملية جراحية ناجحة في إنجلترا.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.