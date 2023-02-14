شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف تفاصيل إصابة صالح جمعة وهاشم وعبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدي باز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي أن محمد هاشم قلب الدفاع تعرض لشد في العضلة الأمامية ، و تابع طبيب الفريق :” أحمد عادل عبد المنعم حارس المرمى يعاني أيضا من شد بالعضلة الخلفية فيما يعاني صالح جمعة من شد بعضلات البطن”.

واختتم رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي :”اللاعبون سيخضعون لبرنامج تأهيلي مكثف سعيا لتجهيزهم قبل لقاء المحلة”.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه المحلة يوم 21 فبراير الجاري لحساب الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري المحلي.

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من أسوان بهدف نظيف خلال المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على ملعبه بالإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الإعداد لمواجهة غزل المحلة.