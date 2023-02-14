شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: تأجيل مباراة الأهلى بسبب المونديال كان فى صالحنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أشرف خضر المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بالتجربة الودية التي أقيمت اليوم ضمن برنامج الإعداد لمواجهة غزل المحلة بمسابقة الدوري المحلي.

وتابع خضر خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادى الإسماعيلى :"خرجنا بالعديد من المكاسب منها إشراك أكثر من لاعب كان بعيد عن المشاركة فضلا عن منح الفرصة لعددا من الناشئين الواعدين ".

وتابع حديثه : " عبد الرحمن مجدي سيكون مفاجأة الفريق في الدور الثاني فهو لاعب كبير ذو إمكانيات مميزة وقادر على تحقيق الإضافة الفنية المنتظرة ".

وأختتم خضر تصريحاته :" تأجيل مباراة الأهلي بسبب مشاركة الأخير في كأس العالم للأندية كان في صالحنا من أجل تجهيز اللاعبين بشكل أفضل والفريق يسير في المسار الصحيح ".

فى سياق مختلف وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى على طلب أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق بتعيين طارق الباروكى مخطط أحمال للدراويش.

وكان طارق الباروكى مخطط للأحمال في الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة ميدو في ولايته الأولى مع القلعة الصفراء.