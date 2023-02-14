شكرا لقرائتكم خبر عن والدة مدرب الزمالك تجرى عملية جراحية وأسامة نبيه: ألف سلامة عليكى يا ست الكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صورة تجمعه بوالدته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد إجراء عملية جراحية معلقاً عليها:" ألف سلامة عليكى ياست الكل ربنا يشفيكى ويعافيكى".

فى سياق مختلف أدى لاعبو الزمالك، الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام سموحة ، فقرة تدريبات تأهيلية و استشفائية خاصة على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخصص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، هذه الفقرة للمجموعة التي شاركت أمام سموحة، من أجل علاج الارهاق وتجهيز اللاعبين بصورة جيدة للمواجهة المقبلة.

واكتفت هذه المجموعة بأداء تدريبات استشفائية وتأهيلية فقط دون استكمال باقي المران وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.