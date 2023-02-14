شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: ملاعب بطولة أفريقيا للشباب جاهزة.. ومصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق مع جميع الجهات المعنية استعدادا لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية للشباب والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير وحتى 11 مارس 2023.

وأضاف العطار- على هامش جولته التفقدية لاستاد الإسكندرية الدولي- أن هناك 6 منتخبات من الفرق المشاركة وصلت بالفعل، وتقيم معسكراتها التحضيرية في مصر.

كما أكد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن مجموعة الحكام أيضا وصلت إلى مصر وتخضع حالياً لمعسكر تدريبيي بالقاهرة قبل التصفية النهائية واختيار حكام البطولة، وأن جميع الملاعب جاهزة وتحظى باشادة من جانب مسئولي الكاف الذين لم يسجلوا أى ملاحظات حول الملاعب وإمكانياتها.

وأردف: "جميع المنتخبات الأفريقية سعيدة بالتواجد في مصر، من أجل الاستفادة من الملاعب والاستمتاع مبكراً بأجواء البطولة".

واختتم تصريحاته مشيداً بجهود عامر حسين رئيس مجموعة الإسكندرية وفريق العمل، مؤكداً أنه يعمل بكل دقة من أجل إنجاح هذا العرس الأفريقي الكروي الكبير.