شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة الفحوصات الطبية لـ50 حكما المشاركين فى بطولة أمم أفريقيا للشباب 2023 بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت اللجنة الطبية برئاسة الدكتور هاني الشهيدي مراجعة الكشف الطبي على 50 حكما المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 للشباب التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل.