شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة الفحوصات الطبية لـ50 حكما المشاركين فى بطولة أمم أفريقيا للشباب 2023 بمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهت اللجنة الطبية برئاسة الدكتور هاني الشهيدي مراجعة الكشف الطبي على 50 حكما المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 للشباب التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل.
ولعب منتخب مصر للشباب مباراة ودية أمام جنوب السودان الجمعة الماضى، واستطاع الفوز بهدف نظيف سجله عبد الرحمن رشدان.
وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، ويفتتح منتخب مصر مشواره بالبطولة بمواجهة موزمبيق يوم 19 فبراير الجارى باستاد القاهرة.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.