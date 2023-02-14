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مراجعة الفحوصات الطبية لـ50 حكما المشاركين فى بطولة أمم أفريقيا للشباب 2023 بمصر

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القاهرة - سامية سيد - أنهت اللجنة الطبية برئاسة الدكتور هاني الشهيدي مراجعة الكشف الطبي على 50 حكما المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023  للشباب التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل.

 

فى سياق متصل، غادر صلاح باشا، مهاجم جويجليانو الإيطالى، معسكر منتخب الشباب، بعد تأكد غيابه عن بطولة أمم أفريقيا بعد تعرضه للإصابة.

 

وتعادل منتخب الشباب مع أوغندا 1/1 فى ختام تجاربه الودية قبل أمم أفريقيا وسجل هدف مصر محمود مرسى.

 

ولعب منتخب مصر للشباب مباراة ودية أمام جنوب السودان الجمعة الماضى، واستطاع الفوز بهدف نظيف سجله عبد الرحمن رشدان.

 

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، ويفتتح منتخب مصر مشواره بالبطولة بمواجهة موزمبيق يوم 19 فبراير الجارى باستاد القاهرة.

 

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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