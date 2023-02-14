شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14/2/2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 14/2/2023 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، الونش يشارك فى تدريب الزمالك بصورة كاملة استعدادًا للمريخ السودانى، وصلاح باشا يغادر معسكر منتخب الشباب بعد تأكد غيابه عن أمم أفريقيا، والأهلى يخسر 5 لاعبين فى رحلة السودان ولاعب سادس مُرشح للغياب .
الونش يشارك فى تدريب الزمالك بصورة كاملة استعدادًا للمريخ السودانى
شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البدلاء والمستبعدين من مواجهة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري، تدريبات تأهيلية قوية
خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من أسوان بهدف نظيف خلال المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على ملعبه بالإسماعيلية.