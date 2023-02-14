شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد ثلاثى أزمة القيد من رحلة ليبيا لمواجهة المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا على استبعاد ثلاثى أزمة القيد محمود شبانة، وناصر منسى، وأحمد بلحاج من بعثة النادى التي تستعد للسفر إلى ليبيا غداً الأربعاء استعداداً لمواجهة المريخ السودانى، وذلك بعد الأنباء التى تداولت بشأن سفرهم مع الفريق.

وينتظر مسئولو الزمالك القرار النهائي بشأن قيد لاعبى الزمالك الثلاثة بعد تحويل ملف القضية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، للفصل فى الأمر.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر بشكل طبيعي، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

يأتى ذلك بعد انتهاء فتوح من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية، بعد تعرضه لإجهاد في العضلة الخلفية خلال مواجهة فاركو في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، مما تسبب في غيابه عن مباراة سموحة الأخيرة. وخاض أحمد فتوح الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي خلال مران اليوم.

وشارك عمر جابر الظهير الأيمن للفريق في التدريبات الجماعية عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي كان يخضع له خلال الأيام الماضية بسبب معاناته من إجهاد عضي تعرض له خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا، وغاب بسببه عن مواجهة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز .

وشارك عمر جابر بشكل طبيعي في الحصة التأهيلية والفقرة الخططية والتقسيمة الفنية برفقة مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.