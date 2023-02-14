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فريق البنك الأهلى يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة

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القاهرة - سامية سيد -  

واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم بستاد البنك الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الممتاز .

 

حيث خاض لاعبي الفريق مجموعة من التدريبات البدنية القوية لرفع معدلات الجاهزية البدنية وتدريبات خططية تكتيكية اشرف عليها بابافاسيليو المدير الفني استعدادا للمواجهات الرسمية المقبلة .

 

وشهد مران اليوم عودة محمد فتحي للمشاركة في التدريبات الجماعية ومازال رزاق سيسيه واحمد سعيد ومحمود سيد وموسي دياوارا يؤدون عمليات التأهيل استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية .

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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