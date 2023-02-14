شكرا لقرائتكم خبر عن فريق البنك الأهلى يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم بستاد البنك الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .

حيث خاض لاعبي الفريق مجموعة من التدريبات البدنية القوية لرفع معدلات الجاهزية البدنية وتدريبات خططية تكتيكية اشرف عليها بابافاسيليو المدير الفني استعدادا للمواجهات الرسمية المقبلة .

وشهد مران اليوم عودة محمد فتحي للمشاركة في التدريبات الجماعية ومازال رزاق سيسيه واحمد سعيد ومحمود سيد وموسي دياوارا يؤدون عمليات التأهيل استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية .