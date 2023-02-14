ناشئات الأهلي يهزمن الزمالك في كأس مصر لليد

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق ناشئات النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2004 على نظيره فريق الزمالك بنتيجة 27-23، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة نادي الزمالك، ضمن منافسات دور الـ8 لبطولة كأس مصر.

إقرأ أيضاً.. الأهلي بطلاً لسوبر الطائرة على حساب الزمالك

وقدم فريق ناشئات الأهلي مباراة قوية، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، بفضل الدفاع المحكم والهجوم المرتد، ليتمكن من تحقيق الفوز.

وأثنى الجهاز الفني على ما قدمته اللاعبات في اللقاء من أداء مميز والتزام بالتعليمات، مما ساهم في التفوق المطلق وحسم اللقاء.

الخطيب يهنئ طائرة الأهلي بلقب سوبر الطائرة

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، التهنئة للاعبي الأهلي للكرة الطائرة «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي بعد الفوز ببطولة السوبر التي تقام لأول مرة هذا الموسم.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبي الفريق وروحهم العالية والإصرار على الفوز وإسعاد جماهيرهم التي تستحق الكثير.

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا