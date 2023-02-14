الخطيب يهنئ طائرة الأهلي ببطولة السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للاعبي الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي بعد التتويج ببطولة السوبر على حساب الزمالك لأول مرة هذا الموسم.

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وأثني الخطيب بالأداء المتميز والقوي من جانب للاعبي الفريق وروحهم العالية والإصرار على الفوز وإسعاد الجماهير الحمراء التي تستحق الكثير.

وقال رئيس النادي أن لاعبي الأهلي كانوا على قدر المسئولية، وحققوا الفوز في جميع مبارياتهم بالبطولة، واستحقوا اللقب عن جدارة مثلما حققه فريق السيدات للكرة الطائرة قبل أيام

وشدد الكابتن محمود الخطيب على أن الحصول على بطولة السوبر المصري سواء للرجال أو السيدات هذا الموسم يحمل كل عناصر منظومة الكرة الطائرة بالنادي مسئولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم خلال الفترة القادمة، والتي تحتاج إلى المزيد من الجهد والتركيز للحفاظ على المسيرة الناجحة للفرق الرياضية على كل المستويات.

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