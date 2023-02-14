أحمد صلاح: سوبر الطائرة اضافة مميزة لسجل بطولات الاهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري التي تقام للمرة الأولى، وذلك على حساب الزمالك، بعد الفوز عليه بثلاثة أشواط دون رد، في المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت مساء اليوم بالإسماعيلية، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي قدموا مباراة كبيرة واستحقوا الفوز.

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وقال صلاح إن لاعبي الأهلي سيطروا على المباراة بشكل كبير وتمكنوا من حسم الأشواط الثلاثة لصالحهم، بفضل التركيز الكبير، والرغبة الجادة في حسم اللقب.

وأوضح أحمد صلاح أن التتويج بكأس السوبر التي تقام للمرة الأولى يعد إنجازًا كبيرًا للأهلي، يضاف إلى سجل بطولات النادي المليء بالألقاب المحلية والقارية.

وأشار لاعب الأهلي إلى أن الفوز بلقب كأس السوبر سيكون انطلاقة جيدة للفريق لتحقيق المزيد من البطولات في المحافل القادمة، والتي يسعى الأهلي بقوة للفوز بها جميعًا.

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