جوارديولا يعتذر لقائد ليفربول السابق لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - اعتذر المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا إلى قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد اليوم الثلاثاء على خلفية التعليقات التي صدرت في أعقاب اتهام "سيتيزنس" بأكثر من 100 انتهاك للقواعد المالية من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويواجه سيتي عقوبة حسم نقاط من رصيده أو حتى الهبوط من البريميرليج في حال ثبتت إدانته من قبل لجنة مستقلة بارتكاب الانتهاكات المزعومة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.

وفي المرحلة السادسة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك في عام 2014، انزلق جيرارد على ملعب "أنفيلد" في لقطة أيقونية استغلها حينها المهاجم السنغالي ديمبا با، ليخسر ليفربول 2-صفر، ما فتح الباب أمام سيتي للفوز باللقب، قبل عامين من وصول جوارديولا.

وبعد إعلان الاتهامات قال جوارديولا..لا أعرف ما إذا كنا مسؤولين عن انزلاق ستيفن جيرارد ورغم ذلك، وأكد

جوارديولا إنه منذ ذلك الحين كان على اتصال بمدرب أستون فيلا السابق لتقديم اعتذاره.

ويعتبر جيرارد من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول رغم فشله في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا: اعتذر لستيفن جيرارد عن تعليقاتي غير الضرورية والغبية التي قلتها عنه في المرة الماضية مشيرًا إلى أنه يعرف مدى إعجابي به لما فعله في البلد الذي أعيش فيه.

لقد دافعت عن فريقي لكنني لم أمثل فريقي جيداً بتعليقاتي الغبية، أشعر بالخجل.

وقال: اعتذرت له بشكل خاص ولكن مثل التعليق العلني، يجب أن يكون اعتذاري علنياً أيضاً.

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