وزير الرياضة يُهنئ شركة المدن لحصولها علي شهادة الآيزو

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجلس ادارة شركة المدن لحصولهم علي شهادة نظام إدارة الجودة الآيزو، مقدماً الشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة لتحقيق هذا الإنجاز الهام.

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وعقد اليوم الثلاثاء اجتماع مجلس إدارة الصندوق بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة والذي ترأسه أشرف صبحي رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة.

وشهد الاجتماع اعتماد قرارات مجلس ادارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٢ حتي تاريخه، واعتماد القوائم المالية للصندوق، واعتماد القوائم المالية لمركز التنمية

الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة عن العام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

كما تناول الاجتماع عرض استثمارات صندوق التمويل الأهلي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التحديات التي واجهت مصنع النجيل الصناعي وكيفية التغلب عليها، والإعتمادات المالية والدفعات الخاصة بالإعداد والتأهيل لاوليمبياد باريس ٢٠٢٤ للاتحادات الاوليمبية، واعتماد المبالغ التي تم صرفها من الموارد الذاتية من خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٢ حتي تاريخه.

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