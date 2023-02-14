محمد صلاح وأسرته رفقة ممثل أمريكي شهير

ياسر رشاد - القاهرة - نشر الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ، صورة له عبر موقع التواصل إنستجرام بصحبة أسرته مع الممثل الأمريكي الشهير ويل فيريل ، عقب انتهاء مباراة الليفر أمام إيفرتون بالبريميرليج أمس الاثنين.

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ونجح صلاح في قيادة ليفربول نحو تحقيق الفوز في ديربي الميرسيسايد على نظيره إيفرتون بثنائية من دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن خام منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

وسجل صلاح أولى أهداف اللقاء ، قبل أن يتمكن من صناعة الهدف الثاني ،

​ترتيب ليفربول ..

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره نيوكاسل يوم السبت المقبل في منافسات الجولة 24 للبريميرليج.

ويحتل ليفربول الترتيب التاسع برصيد 32 نقطة ، فيما رفع صلاح سجله التهديفي ببطولة الدوري هذا الموسم إلى ثمانية أهداف.

كان الممثل الأمريكي الشهير قد تواجد في مدرجات ملعب أنفيلد لمتابعة اللقاء ، وأبدى تقديره لجهود الدولي المصري محمد صلاح.

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