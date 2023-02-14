وفاة كوتاهيا قائد منتخب تركيا لليد ونجله في الزالزال

ياسر رشاد - القاهرة - توفي جمال كوتاهيا، قائد المنتخب التركي لكرة اليد، على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا بقوة 7.8 درجات.

وقال الاتحاد الدولي لكرة اليد، نقلا عن الاتحاد التركي للعبة، أنه تم العثور على جثة كوتاهيا تحت أنقاض منزله المدمر في وسط أنطاكيا، مع ابنه البالغ من العمر خمسة أعوام.

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ولعب كوتاهيا (32 عاماً) مع فريق بلدية هاتاي متروبوليتان، وكان قائدا للمنتخب الوطني والمنتخب التركي لكرة اليد الشاطئية.

وقال الاتحاد التركي في بيان:

بحزن عميق علمنا بوفاة جمار كوتاهيا، قائد المنتخب الوطني لكرة اليد للرجال، وابنه جينار كوتاهيا، حيث عثر عليهما تحت أنقاض منزلهما الذي عاشا فيه بمدينة أنطاكيا.

وكان كوتاهيا بين العديد من الشخصيات الرياضية الذين قضوا نحبهم خلال زلزال يوم 6 فبراير والذي أودى بحياة 37 ألف شخص، ومازال الآلاف مفقودين.

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