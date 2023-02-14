زيزو يتواجد في التشكيل المثالي للأفضل بأولى جولات أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تواجد أحمد سيد زيزو صانع ألعاب نادي الزمالك ، في التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعب بالجولة الأولى من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا ، والتي أقيمت على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين.



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وشارك زيزو مع الزمالك في المواجهة الافتتاحية للأبيض أمام شباب بلوزداد الجمعة الماضي على ستاد القاهرة الدولي، وانتهى اللقاء بخسارة فريقه بهدف من دون رد.

التشكيل المثالي ..

وضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى: ويليامز "صن داونز الجنوب أفريقي".

الدفاع: فوفانا "حوريا كوناكرى الغيني "، توجاى "الترجى التونسي "، هركاس "الرجاء المغربي".

الوسط: بوزوق "الرجاء المغربي "، موكوينا "صن داونز الجنوب إفريقي"، دراوى "شباب بلوزداد الجزائري"، ميجيل "بترو أتلتيكو الأنجولي".

الهجوم: أحمد سيد زيزو "الزمالك"، خابا "الرجاء المغربي"، مايلولا "صن داونز الجنوب إفريقي".

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية من المنافسات رفقة أندية " الهلال السوداني ، صن داونز الجنوب أفريقي ، والقطن الكاميروني" ، بينما يشارك الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة "شباب بلوزداد الجزائري ، المريخ السوداني والترجي التونسي".

وتأجلت مواجهة الأهلي والقطن الكاميروني في أولى الجولات بسبب مشاركة الأحمر الأخيرة في منافسات مونديال المغرب للأندية.

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