يامن عمران يحصد المركز الثالث ببطولة الجمهورية للجودو

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت بطولة الجمهورية المفتوحة تحت 13 سنة للجودو، تألق كبير من جانب لاعبي وادي دجلة بتحقيق العديد من المراكز، فى البطولة. وحقق يامن مصطفي عمران المركز الثالث بوزن +66كيلو جرام.

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وعلق يامن لاعب وادي دجلة في الجودو، أن بطولة الجمهورية ضمت لاعبين من مستوى قوي ورفيع، والمنافسة كانت قوية من أجل حصد المركز الثالث في البطولة من اول مشاركة له في بطولة الجمهورية.

وأعرب بطل الجودو عن تمنيه في أن يُشارك

بإسم مصر في المحافل الدولية ويحقق ميدالية لمصر، ويرفع علم مصر في المحفل الأولمبي. وأوضح الكابتن ياسر ابراهيم مدرب الفريق ومنتخب مصر السابق ان يامن عمران لاعب واعد وينتظره مستقبل كبير علي المستوى القارى والعالمى. الجدير بالذكر أن فاعليات البطولة أقيمت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

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