فقد وعيه وفارق الحياة.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي الحارس البلجيكي، أرنه إسبيل، عن 25 عاماً، بعدما سقط في أرض الملعب وفقد وعيه يوم السبت الماضي، وبعد لحظات من إنقاذ ركلة جزاء خلال تمثيل فريقه المحلي المنتمي لدوري الهواة.



وكان فريق فينكل سبورت بي المغمور متقدماً 2-1 قبل أن يحصل منافسه فشتروشبيك على ركلة جزاء في الشوط الثاني.



وأنقذ إسبيل ركلة الجزاء وسقط بعدها مباشرة على أرض الملعب. وهرع أفراد الإسعاف نحوه لمحاولة إنقاذه باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، لكنه توفي بعد نقله للمستشفى.



وقال النادي البلجيكي في بيان: "فينكيل سبورت في حداد عميق بسبب الموت المفاجئ لأرنه إسبيل.. تعازينا الحارة لعائلته وأصدقائه على الحادث الأليم".



وكان من المقرر إجراء تشريح جثمان إسبيل لتحديد سبب الوفاة أمس الإثنين.



وذكر تقرير محلي أن أكثر من ألف شخص شاركوا في تشييع جنازة إسبيل مساء أمس الإثنين.



حالات مشابهة

وشهدت ملاعب كرة القدم خلال السنوات الماضية العديد من حالات الوفاة للاعبين داخل أرض الملعب، ففي 25 ديسمبر/كانون الأول 2021، توفي سفيان لوكار، قائد فريق مولودية سعيدة الجزائري، إثر تعرضه لسكتةٍ قلبية.



ولفظ لوكار (30 عاماً)، أنفاسه الأخيرة خلال المباراة التي خاضها فريقه ضد جمعية وهران، على ملعب الشهيد بوعقل بمحافظة وهران، ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثانية في البلاد.



وكشفت وسائل إعلامٍ جزائرية أن لوكار تعرَّض لإصابة خطيرة في الرأس، إثر التحام مع أحد اللاعبين المنافسين، قبل أن يتلقى العلاج الأوّلي، ويعود مجدداً إلى أرض الملعب.



وبعد هذه اللقطة بقليل تعرَّض قائد جمعية وهران لسكتةٍ قلبية، فحاول الكادر الطبي إنعاش قلبه، لكن محاولاته باءت بالفشل، ليفارق اللاعب الحياة.



ولم تكن هذه المأساة هي الوحيدة التي تشهدها الملاعب الجزائرية، حيث سبق أن فارق الكاميروني إلبير إيبوسي، لاعب شبيبة القبائل، الحياة يوم 23 أغسطس/آب 2014، خلال مواجهة فريقه ضد اتحاد الجزائر.



وفاة لاعب مصري

وشهدت الرياضة المصرية واقعة مماثلة في 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، حيث تم الإعلان عن وفاة اللاعب أحمد أمين، حارس مرمى نادي الرباط والأنوار، بعد أن أغمي عليه بشكلٍ مفاجئ عقب مران فريقه.



وحاول زملاؤه بالنادي، الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة المصري، إنقاذ حياته، لكن المنية وافته.



وفي اليوم ذاته توفي مخلد الرقادي، لاعب فريق مسقط العُماني، بعد سقوطه على الأرض بشكلٍ فجائي، أثناء إجراء عمليات الإحماء.



ووقعت المأساة قبل دقائق قليلة فقط من انطلاق مباراة مسقط والسويق، ضمن الجولة السادسة من الدوري العُماني لكرة القدم "عُمانتل".



وأكدت مصادر إعلامية محلية متطابقة، أن الرقادي سقط على أرض الملعب، نتيجة تعرضه لأزمةٍ قلبيةٍ حادة، حيث نُقل إلى المستشفى؛ في محاولةٍ لإنقاذ حياته، لكن كل الجهود باءت بالفشل.





(عربي بوست)