شكرا لقرائتكم خبر عن غياب مبابي.. تشكيل باريس الرسمي لمواجهة البايرن المثيرة بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب الفرنسي كيرستوف جالتييه، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة البايرن، فى ذهاب دور ال 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، والمقرر له أن يقام فى الأراضي الباريسية.

وشهد تشكيل النادي الباريسي، تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار في خط المقدمة، بينما يبدأ كيليان مبابي المباراة من على مقاعد البدلاء.

حيث تأهل باريس سان جيرمان كوصيف للمجموعة الثامنة خلف بنفيكا البرتغالي، فى حين تأهل بايرن ميونخ بالعلامة الكاملة على رأس المجموعة الثالثة، فى الوقت الذي أكتفي فيه الإنتر بمركز الوصافة.



موعد مباراة باريس والبايرن القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي باريس نظيره بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور ال 16 من فعاليات دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل باريس الرسمي لمواجهة البايرن

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، راموس، نونو مينديز.

خط الوسط: دانيلو بيريرا، فيراتي، كارلوس سولير، زائير إيمري.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، نيمار.