شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث مع السفارة المصرية بالسودان ترتيبات مباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو النادي الأهلي الترتيبات الحالية لرحلة الفريق للسودان لخوض مباراة الهلال، حيث فتح مسئولو القلعة الحمراء خط اتصالات مع السفارة المصرية بالسودان لبحث الترتيبات الخاصة بالمباراة والتدريبات التي سيخوضها المارد الأحمر قبل اللقاء .

ويطير الأهلي إلى السودان بعد غد الخميس الموافق يوم 16 فبراير الحالي، استعدادًا لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا ، ويواجه الأهلي فريق الهلال في السودان يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للأهلى اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة وانتهاء بطولة كأس العالم للأندية ، ويستأنف الأهلى تدريباته صباح غدا الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

على صعيد متصل ، أكد السفير المصرى لدى الخرطوم هانى صلاح، اليوم الثلاثاء، أهمية العمل على خروج مباراة فريق النادى الأهلى أمام نادى الهلال السوداني المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، بالصورة اللائقة التى تعكس أواصر المحبة والأخوة بين مصر والسودان، جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وزيرة الشباب والرياضة السودانية.

وبحث السفير المصرى لدى السودان مع وزيرة الشباب والرياضة السودانية، هزار عبد الرسول عجب، تطورات علاقات التعاون الثنائى بين البلدين وسُبل المضي قدماً في تعزيزها خلال الفترة القادمة، خاصةً في ضوء النشاط الذى يتسم به هذا الملف بين البلدين ، وأكدت الوزيرة السودانية على عُمق العلاقات بين البلدين، خاصةً فيما يتعلّق بأنشطة الشباب والرياضة.

من جانبه، أعرب السفير هانى صلاح عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالى الشباب والرياضة من خلال الأنشطة والفعاليات التي تستضيفها مصر بنشاط ملحوظ، وكذلك الاستفادة من الدورات التدريبية المُختلفة وبناء القدرات التي توفرها الحكومة المصرية لأبناء الشعب السوداني.