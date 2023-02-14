شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يوافق على استضافة تدريبات منتخب تونس للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على إستضافة تدريبات منتخب تونس للشباب، الذي يشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من 19 فبراير الجاري وحتى 11 مارس المقبل.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الثالثة التي تضم كل من زامبيا وجامبيا وبنين، حيث تقام مباريات المجموعة على استاد الاسكندرية.

وحرص نادي الاتحاد السكندري بالموافقة على استضافة تدريبات نسور قرطاج خلال إقامة البطولة.

وتوجه عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس مجموعة الإسكندرية بالشكر إلى محمد مصيلحي على هذه المبادرة الكريمة.