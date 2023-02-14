شكرا لقرائتكم خبر عن استاد برج العرب الفرعى يستضيف تدريبات زامبيا وجامبيا.. وأفريكانو يستقبل بنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حسن إسماعيل رئيس لجنة التدريبات والمباريات فى بطولة أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، بأن الملعب الفرعى لاستاد الجيش ببرج العرب سيستضيف تدريبات منتخبات زامبيا وجامبيا.

واضاف إسماعيل أن ملعب أفريكانو ببرج العرب سيستضيف تدريبات منتخب بنين، حيث تم حجز الملاعب بدءا من يوم ١٦ فبراير الجارى.

وتلعب منتخبات زامبيا وجامبيا وبنين وتونس ضمن فرق المجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من ١٩ فبراير الجاري وحتى ١١ مارس المقبل.

بينما وافق مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، على استضافة تدريبات منتخب تونس للشباب، الذي يشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من ١٩ فبراير الجاري وحتى ١١ مارس المقبل.

وحرص نادي الاتحاد السكندري بالموافقة على استضافة تدريبات نسور قرطاج خلال إقامة البطولة.

ويخوض منتخب تونس للشباب آخر مبارياته الودية مساء اليوم، أمام المنتخب السنغالي على ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن الاستعدادات النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عام، والتي تقام في مصر من 19 فبراير الجاري وحتى 11 مارس المقبل.

وخاض المنتخبان مباراة ودية جمعت بينهما السبت الماضي، وإنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب التونسي إلى مدينة الإسكندرية في السابع عشر من الشهر الجاري، حيث يقيم الفريق في أحد فنادق برج العرب، على أن يتدرب في ملاعب ستاد الجيش الفرعي ببرج العرب.