شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبية سيف عيسى.. نتائج اليوم ببطولة مصر الدولية للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل منافسات اليوم الرابع من بطولة مصر الدولية السابعة للتايكوندو والتي تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 11 وحتى 15 فبراير الجاري بمشاركة 35 دولة بعدد 865 مشارك.

وشهد اليوم إقامة منافسات 4 موازين على صعيد الرجال ومثلهم على صعيد السيدات على أن تستكمل باقي الموازين غدا في اليوم الأخير للبطولة.

وزن 58 كجم :

المركز الأول:مصطفى منصور

المركز الثاني: لؤي حميدان

المركز الثالث: عيسى دياكيتيه - رياض حمدي

وزن 68 كجم :

المركز الأول: جاسر العويني

المركز الثاني: فيصل السعيدي

المركز الثالث: ارون فرانسواه - نجم الدين برزيق

وزن 80 كجم :

المركز الأول: سيف عيسى

المركز الثاني: عبدالرحمن خلف

المركز الثالث: أحمد المولد - فارس محمد

وزن +87 كجم :

المركز الأول: عبدالله عصام

المركز الثاني: عبدالرحمن درويش

المركز الثالث:رمضان يسري - يوسف محمد

فيما جاءت نتائج منافسات السيدات اليوم على النحو التالي:

وزن 49 كجم :

المركز الأول: نزهة العسال

المركز الثاني: إكرام الظاهري

المركز الثالث:مريم الزناتي - سلمى مورينو

وزن 57 كجم :

المركز الأول: شيماء التومي

المركز الثاني:ريم طلعت

المركز الثالث: نادين عمرو - نوران تامر

وزن 67 كجم :

المركز الأول: آية شحاتة

المركز الثاني: صفية صالح

المركز الثالث: روث جباجبي - سناء بايزا

وزن +73 كجم :

المركز الأول: فاطمة الزهراء أبوفارس

المركز الثاني:تقى شعبان

المركز الثالث:عهد محمد - بسملة محمد

وقام بتسليم الجوائز والميداليات ادريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والمشرف الفني على البطولات والمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ويزيد بن عليوة رئيس الاتحاد الجزائري للتايكوندو وعلي صابر رئيس الاتحاد الليبي وعلي الأسمر عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الأردني وفيصل عبداللات أمين سر الاتحاد الأردني وحازم قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى

ومن المنتظر أن تستكمل غدا منافسات الرجال والسيدات في اليوم الختامي للبطولة بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما ستقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطولة كأس رئيس الإتحاد الدولي للتايكوندو G2 يومي 17 و18 فبراير بمشاركة 35 دولة بعدد 339 مشارك كما تُلعب بطولة مصر الدولية للباراتايكوندو يوم 16 فبراير.