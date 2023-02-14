شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: في عيد الحب أمتلك أفضل وأحن أم فى الكرة الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى رسالة إلى والدته في يوم عيد الحب مؤكداً أنها أحسنت تربيته بعيداً عن الكره والحقد.

ونشر كهربا صورة تجمعه بوالدته عبر "استورى إنستجرام" معلقاً عليها:" بمناسبة عيد الحب أشكر أمى لأنها ربتنى تربية صافية، تربية بعيدة عن الكره والحقد،والخبث والحسد وظن السوء،وفعل السوء للناس، أشكرها لانها ورثتنى الحب والحنان والطيبة".

تابع:"أشكر أمى على تعبها لانها كانت سند لى وأشكر الله عليها، وأفتخر أننى أمتلك أفضل وأحن أم في الكرة الأرضية".

فى سياق مختلف كشف علي عباس، محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، كواليس قرار الفيفا بمنح اللاعب فرصة للمشاركة في المباريات لمدة 60 يوما قبل توقيع عقوبة إيقاف جديدة في حالة عدم سداده للعقوبة المادية الموقعة على كهربا لصالح الزمالك.

وقال محامي كهربا : "الجميع سمع بقرار لحنة الانصباط بمنح اللاعب 60 يوما إضافية قبل الإيقاف، كان هدفنا أن اللاعب يشارك وهذا تحقق ونطمع للأكثر، رغم أن هذه الفترة مقبولة ومنطقية كـ60 يوما، والحمد لله أن اللاعب عاد للمباريات".

وأضاف: "سنستأنف بالمحكمة هل هناك فترة أكبر من 60 يوما أم لا، القرار الآن مقبول جدا بالنسبة لنا، لا يمكن أن تتحصل على أكثر من تلك الفترة ولكن تحصل فقط على 30 يوما، وهناك خصوصية في هذه القضية".

وواصل: "الفيفا نظرت أن كهربا يبذل مجهودا للعودة ونظرت في هذه الأمور لدفع الغرامة، وبنسبة كبيرة هذه الفترة يمكن التمديد فيها من خلال محكمة الكاس".

وأكمل: "نرى أن 60 يوما فترة قليلة ونتمنى أن تمتد لنهاية الموسم، وطالما هناك طعن أو فرصة على المستوى القانوني سنواصل للآخر".

واختتم: "كهربا يجب أن يدفع الغرامة سواء بعد شهرين أو ثلاثة أو أكثر، لأن إيقافه 6 أشهر أخرى أمر صعب على اللاعب، بعد أن عاد لمستواه ويسجل أهدافا، بالنسبة للفيفا يتم إصدار قرار بعد 30 يوما فقط والزمالك طلب إيقافه يوم 11 يناير والفيفا منحنا 60 يوما وهذا أمر مقبول جدا، و30 ألف فرانك غرامة مبلغ مقبولة وهناك عقوبات تصل لأكثر من ذلك، الإيقاف الذي تعرض له كهربا مشروط بدفع اللاعب للغرامة.