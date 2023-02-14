شكرا لقرائتكم خبر عن "فيفا" يعلن مقاعد القارات فى كأس العالم للأندية 2025.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن نظام الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بداية من عام 2025، والذي سيصل عددهم إلى 32 فريقًا.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد تقسيم عدد الأندية المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية 2025.

• تقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 7 أندية فى النسختين القادمتين 2023 و2024



كاس العالم للاندية

• تتحول البطولة إلى النظام الجديد فى عام 2025 بمشاركة 32 فريقا

• أمريكا تستضيف أول نسخة للبطولة بنظامها الجديد فى 2025

تقسيم الأندية المشاركة فى كأس العالم للأندية بحسب القارات كالتالى:

1. أوروبا: 12 نادى

2. أمريكا الجنوبية: 6 أندية

3. أفريقيا: 4 أندية

4. آسيا: 4 أندية

5. أمريكا الشمالية: 4 أندية

6. أوقيانوسيا: نادى وحيد

7. البلد المضيف: نادى وحيد