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السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023.. وفيفا يعلن النظام الجديد لنسخة 2025 بمشاركة 32 فريقا

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الشارقة - اميمة ياسر - قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إسناد مهمة تنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، للمملكة العربية ، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر من العام الجارى 2023.

كانت المغرب قد استضافت منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي توج بها للمرة الخامسة مؤخرًا.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية بداية من عام 2025، بمشاركة 32 فريقًا.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس النظام الحالي بمشاركة 7 أندية في النسختين القادمتين، عامي 2023 و2024 قبل أن تتحول البطولة إلى النظام الجديد في عام 2025.

وأقر المكتب التنفيذي عدد الأندية المشاركة في كل قارة من القارات في بطولة كأس العالم بنظامها الجديد بمشاركة 32 ناديًا بدايةً من عام 2025، والذي سيقام في أمريكا.

وجاء تقسيم الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية بحسب القارات كالتالي:

- أوروبا: 12 نادي

- أمريكا الجنوبية: 6 أندية

- أفريقيا: 4 أندية

- آسيا: 4 أندية

- أمريكا الشمالية: 4 أندية

- أوقيانوسيا: نادي وحيد

- البلد المضيف: نادي وحيد

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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