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وفاة رئيس الزمالك الأسبق.. ومرتضى منصور ينعيه

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الشارقة - اميمة ياسر - توفي مساء اليوم الثلاثاء، الكاتب الصحفي مرسي عطالله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، عن عمر ناهز 80 عاما.

وسبق أن شغل "عطالله" منصب رئيس التحرير المؤسس لجريدة الأهرام المسائي، ورئيس سابق لمجلس إدارة جريدة الأهرام، ورئيس سابق لنادي الزمالك عام 2005.

ونعى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة، ببالغ الحزن والأسى، "عطالله"، متقدما بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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