شكرا لقرائتكم خبر عن حميد ماو ينضم لتدريبات غزل المحلة غدا استعدادا لمواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينضم الدولي التنزاني حميد ماو لتدريبات فريق عزل المحلة غداً الأربعاء ، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة، التي ستجمع بينهما يوم 21 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المصري.

وانتهت أزمة جواز سفر حميد ماو بعدما سافر إلى تنزانيا لقضاء إجازة سريعة قبل مباراة حرس الحدود في الجولة قبل الماضية للفريق المحلاوي بالدوري الممتاز.

وكان فريق غزل المحلة قد خسر من نظيره المقاولون العرب بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد المحلة، ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وأحرز الأهداف لفريق المقاولون العرب عبد الرحمن "جبنة" فى الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، وعزز جوزيف أوتشايا بالهدف الثانى فى الدقيقة 63، وفى الدقيقة 90 +3 تمكن عمر سافيولا من تسجيل الهدف الثالث.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع عند النقطة 26 ، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 31 نقطة.