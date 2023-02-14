شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يهزم طلائع الجيش و يتوج ببرونزية كأس سوبر الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توج فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الاتحاد السكندرى ببرونزية كأس السوبر المصرى 2022 / 2023، بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 2 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ومن المقرر أن يتنافس على لقب السوبر بعد قليل الأهلى أمام الزمالك على نفس الصالة .

وتأهل فريق الأهلى إلى النهائى بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0، بينما تأهل الزمالك بالفوز على الإتحاد السكندرى بنتيجة 3/1 .

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على جميع الفرق، بينما تلقى الزمالك الهزيمة أمام غريمه التقليدى الفريق الأحمر فى ختام الدور التمهيدى بنتيجة 3/0.

نظام بطولة سوبر الكرة الطائرة

الدور قبل النهائي يتقابل الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الرابع في الترتيب والفريق صاحب المركز الثاني في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان من المباراتين للدور النهائي.

الدور النهائي من مباراة واحدة لحسم اللقب ولن يكون بنظام البلاي أوف 3.