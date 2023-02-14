شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب أوغندا للشباب تصل مقر إقامتها فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب أوغندا تحت 20 عاما إلى مقر إقامتها في الإسماعيلية استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقي للشباب التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل.

ويلعب منتخب أوغندا في المجموعة الثانية بجوار جنوب السودان والكونغو وأفريقيا الوسطى.

في سياق متصل ، غادر صلاح باشا، مهاجم جويجليانو الإيطالى، معسكر منتخب الشباب، بعد تأكد غيابه عن بطولة أمم أفريقيا بعد تعرضه للإصابة.