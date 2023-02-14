شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب أوغندا للشباب تصل مقر إقامتها فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب أوغندا تحت 20 عاما إلى مقر إقامتها في الإسماعيلية استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقي للشباب التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل.
ويلعب منتخب أوغندا في المجموعة الثانية بجوار جنوب السودان والكونغو وأفريقيا الوسطى.
ولعب منتخب مصر للشباب مباراة ودية أمام جنوب السودان الجمعة الماضى، واستطاع الفوز بهدف نظيف سجله عبد الرحمن رشدان.
وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، ويفتتح منتخب مصر مشواره بالبطولة بمواجهة موزمبيق يوم 19 فبراير الجارى باستاد القاهرة.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.