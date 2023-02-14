شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. البدلاء والمستبعدون من لقاء سموحة يخوضون تدريبات تأهيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الزمالك، البدلاء والمستبعدين من مواجهة سموحة الأخيرة في مسابقة الدوري، تدريبات تأهيلية قوية على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت هذه الفقرة التركيز على رفع الحمل البدني لهذه المجموعة لتجهيزهم بالشكل المناسب للمباراة المقبلة، من خلال أداء تدريبات تأهيلية متنوعة .

وخاضت نفس المجموعة خططية خاصة تحت إشراف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين، تم خلالها تنفيذ أمور خاصة بخطة اللعب استعدادا للمواجهة المقبلة.

عقب ذلك خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تحت إشراف الجهاز الفني، تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وشهدت التقسيمة ظهور جيد لجميع العناصر ، وأبرزهم محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الذي شارك عقب تعافيه من الإصابة بشكل نهائي، بجانب عمر جابر و أحمد فتوح .

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.