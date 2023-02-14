شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات السلة يفوز على السودان فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر الأول للسيدات لكرة السلة فوزه الأول في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا، على حساب جنوب السودان بنتيجة 83 - 68 في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، وهي أولى مواجهات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا.

وقدم المنتخب بقيادة مديره الفني إيهاب الألفي، مباراة قوية منذ البداية، حيث نجح منتخب مصر في إنهاء الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 19 - 14، وواصل تفوقه في الفترة الثانية التي أنهاها متقدما بنتيجة 45 - 33.

وواصل منتخب مصر تفوقه في الفترة الثالثة والتي أنهاها لصالحه بنتيجة 63 - 43 قبل أن ينجح في إنهاء الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 83 - 68.

ويرأس بعثة منتخب مصر سيدات خلال تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا، والمقامة في أوغندا، خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: أسرار ماجد - ثريا محمد - حبيبة الجيزاوي - رضوى سالم - رنيم الجداوي - ريم موسى - فاطمة ممدوح - فريدة مدحت - ميرال أشرف - نادين السلعاوي - نورهان فؤاد – يارا أسامة.

ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب كلا من: إيهاب الألفي ( مدير فني)، أحمد إبراهيم (مدرب عام )، احمد عبدالمطلب ( مدرب مساعد )، آلاء مصطفى ( إداري الفريق)، دكتور جيرمين عوني (طبيب)، فريد سمير (مخطط احمال)، محمد جابر ( محلل اداء).